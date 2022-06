Tuntud vene näitleja Tšulpan Hamatova ja vene harfist Aleksandr Boldatšev esinevad Eestis

Võib-olla pole Te veel saanud osaks poeesiast – pole kuulnud, kuidas loeb luuletusi Tšulpan Hamatova, ehkki näitlejanna on ekraanil üles astunud nii poetess Bella Ahmadulina rollis kui ka Larana „Doktor Živagos“. Selles samas rollis romaani lumistelt maastikelt, kus „tormas-tuiskas täis kogu maa, ka kõige kaugeimad paigad...“. Praegu on just õige aeg rääkida lavalt luuleridadega headuse tingimatusest ja vajadusest vabaduse järele, elu ja halastuse väärtusest, rahust. Rääkida ja kuulata.