Haara võimalusest! Maneskini kontserdi lisapiletid tulevad täna müüki

Maneskin on esimene Itaalia bänd, kes on jõudnud UK singliedetablis esikümnesse ning teine bänd Eurovisioni ajaloos, kes on leidnud koha Billboard Global 200 US edetabelis. Globaalse fenomenina on neil juba ette näidata seitse teemant-, 161 plaatina- ning 37 kuldplaadi staatust ning muidugi miljoneid kuulamisi ja vaatamisi sellistel platvormidel nagu Spotify, Youtube, Deezer jne.



Maneskin on bänd, mis peale aastatepikkust pausi tõestas, et Eurovisioni kontekstis saame taaskord rääkida mitte ühe hiti imest, vaid globaalselt edukast karjäärist. Seda enam, et tegemist ei ole mitte klassikalise pop-, vaid hoopis rokkbändiga.



Maneskin sai alguse aastal 2016. Vokalist Damiano, bassist Victoria, kitarrist Thomas ja trummar Ethan kohtusid ning valisid endale nimeks Maneskin, mis taani keeles tähendab kuuvalgust. Nime soovitas Victoria, kes ise on poolenisti taanlane. Bändi muusikat saab kirjeldada erinevate muusikaliste mõjutajate seguna – on nii rock’n’roll'i, räppi ja hiphoppi, reggae't, funki ja popi, mida kõike hoiab koos solisti Damiano hingestatud vokaal.



Nende karjäär algas tänavamuusikutena Rooma tänavatel ning 2017. aastal osalesid nad Itaalia versioonis saatest „X-Factor“. Tulemuseks oli teine koht ning esimene kontserttuur, mis läks vaatamata nende noorele eale ning kogenematusele igati hästi. Debüütsingel „Chosen“, mis saate ajal ilmus, kogus miljoneid kuulamisi ning jõudis topeltplaatina staatusesse. Samanimeline EP, mis tuli välja 2017. aasta detsembris, jõudis vaid kahe kuuga plaatina staatusesse.



Bändi esimese 21-kuupäevalise 2018. aasta veebruarist aprillini toimunud tuuri piletid müüdi välja paari tunniga. Sama aasta märtsis ilmus singel „Morirò“ ning seejärel „Torna a Casa“, mis sillutasid teed uuele, täies mahus bändi poolt kirjutatud albumile „Il Ballo Della Vita“ (oktoober 2018). Plaat jõudis esikohale FIMI/Gfk edetabelis, neli singlit jõudsid esikümnesse ning vaid paar tundi peale ilmumist oli album iTunesis esikohal ja teisel päeval pärast ilmumist olid kõik lood Spotify TOP50 edetabelis. Miljon kuulamist koguti vähem kui 24 tunniga. Selline edu oli Itaalia bändi kohta enneolematu!



Albumi edu tuules suundus Maneskin 2019. aastal Il Ballo Della Vita Euroopa tuurile, mis lisaks Itaaliale hõlmas esinemispaiku Hispaanias, Prantsusmaal, Belgias, Šveitsis, Saksamaal ja Suurbritannias. Tuuri raames anti rohkem kui 70 välja müüdud kontserti.



2019. aasta lõpust 2020. aasta kevadeni elas bänd Londonis, kus töötati oma muusikalise stiili ja uue materjali kallal. Tulemusena ilmus 2021. aasta märtsis teine album „Teatro d’ira: Vol. I“, mis jõudis samuti plaatina staatusesse. Märtsi alguses võitis tänaseks väga tuntud lugu „Zitti e Buoni“ Sanremo Music Festivali ning mais triumfeeris sama laul juba Eurovisioni lauluvõistlusel.



Ka möödunud sügis oli bändi jaoks väga tegus – septembris esineti Pariisis projektis „Global Citizens Live“ koos selliste staaridega nagu Ed Sheeran, Elton John, Black Eyed Peas ja mitmed teised. Lisaks külastati nii Jimmy Falloni kui ka Ellen DeGeneresi saateid ning esineti MTV Europe auhindade jagamisel. Viimasel sündmusel tuli Maneskin võitjaks parima rokkartisti kategoorias. Bänd soojendas Las Vegases The Rolling Stonesi ja andis mitu välja müüdud kontserti USAs ja UKs.



19. mail 2023 avaneb võimalus neid ka lõpuks Tallinnas esinemas näha.