FOTOD | Milline mõis! Britney Spears ostis kaasaga luksusliku maja

Paar aega ei raiska ja on juba sissekolimisprotsessi alustanud. Olenemata sellest, et Spearsi väärtust hinnatakse 60 miljoni dollari kanti, oli ostutehing paari jaoks siiski kallis, vahendab Daily Mail. Uus uhke hoone laiub natukene üle tuhandel ruutmeetril ja seal on piisavalt ruumi nii vastabiellunutele kui ka Britney kahele pojale Seanile ja Jaydenile, kui nad emaga aega veedavad.

Nüüd on Britney oma poegadele lähemal, kuna samas naabruskonnas elab ka Spearsi endine abikaasa Kevin Federline nende ühiste lastega. Britney pojad staari möödunud nädalal toimunud ja eelmises kodus peetud pulmas kahjuks kohal polnud.

Federline'i advokaadi sõnul olid Sean ja Jayden ema abiellumise üle väga õnnelikud, kuid nad ei soovinud pruudi tähtsal päeval temalt tähelepanu röövida. “Nad on oma ema üle õnnelikud ja nad loodavad, et Sam ja Britney alustavad suurepäraselt oma ühist tulevikku,“ sõnas advokaat Kaplan.

Spearsi uus ja suur mõis on eriti luksuslik – seal on suur köök, kinoruum, tohutu tagaaed koos suure basseini ja liumäega. Lisaks veel mitu purskkaevu ja mullivann, mis on basseiniga ühendatud. Maja põrandad on kaetud uhke marmoriga ning seal on arvukalt imelisi lühtreid. Mõisas on ka eraldi kingituste pakkimise tuba, mis jõulude ja sünnipäevade ajal eriti kasuks tuleb. Kokku leiab majast kuus magamistuba ja üheksa vannituba.

Spearsi ja Asghari uus maja tuli turule 2021. aasta jaanuaris 15,5 miljoni dollariga, Britney napsas selle omale pea 12 miljoni dollariga. Uues staariderohkes naabruskonnas elab ka näiteks Kourtney Kardashian oma abikaasa Travis Barkeriga.

Vastabiellunud paar on sissekolimise prioriteediks võtnud ja oma mesinädalatele suunduvad nad hiljem. Nad väidavad, et neil on terve elu reisimiseks ning hetkel tahavad nad oma majja lihtsalt sisse kolida. Juba on märgata ka kolimisautosid ja Britney autot uue maja ees seismas.