Topeltrõõm! Post Malone sai tütre isaks ja kihlus tüdruksõbraga

Pühapäeval eetrisse läinud raadiosaates tunnistas post Malone, et talle on sündinud tütar. Ta sõnas, et enne raadiosse tulemist andis ta on pisitütrele musi.

Saatejuht Stern uuris, miks räppar sellel teemal vait on. “Me ei teadnud, et sul on tütar. Sa vaikid kõigest sellest,“ sõnas ta räpparile. Malone ütles, et ta hoidist uudist tütre sünnist enda teada, kuna ta tahab, et tema armsad pereliikmed otsustaksid ise, kas ja millal teatada oma elu suursündmustest.

Post Malone tõttas ka saatejuhti parandama, kui too nimetas räppari kaaslast tema tüdruksõbraks. Ta ütles, et on nüüd kihlatud, kuid tema partneri nimi on saladus. Mees on oma elu uue peatüki üle väga rõõmus.

“Ma olen õnnelikum, kui ma eales olen olnud. Aeg on hoolitseda oma keha, pere ja sõprade eest ning jagada iga päev võimalikult palju armastust,“ ütles Malone.