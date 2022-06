SUUR ÜLEVAADE | Kontserdid ja festivalid, mida sel suvel maha magada ei tasu: igaüks leiab oma!

19. juunil 2022 jõuab Briti laulja ja laulukirjutaja Passenger oma Euroopa turnee raames Tallinnasse. Tõeliselt tuntuks sai mees aastal 2013, kui tema lugu „Let Her Go“ kõik edetabelid vallutas. Tänaseks on palal YouTubes juba üle 3 miljardi vaatamise. Erikülalisena astub üles Eesti Laulult tuule tiibadesse saanud Minimal Wind.

19. juunil kell 20 esineb Leedus, Kauno Žalgirio arenal üks Briti populaarsemaid artiste - Dua Lipa. Muusikakarjääriga alustas ta juba 14-aastaselt. 2015. aastal sõlmis lauljatar lepingu plaadifirmaga Warner Bros Records ja varsti ilmus ka tema esimene singel. Praeguseks on temast saanud üks maailma enim kuulatud artiste. Kontserdipileteid on võimalik soetada Piletilevist.

22. juunil esineb Noblessneri valukojas Briti laulja Tom Odell, kes jõuab Tallinnasse „The Monsters Tour“ Euroopa turnee raames. Koha peal kõlavad artisti suurimad hitid „Another Love“, „Heal“ ja „Grow Old With Me“, kuid ka Odelli värskeim looming.

Üks suve oodatuimaid Festivale, Pühajärve Jaanituli, on taas ukse ees. Kodumaistest artistidest astuvad suurüritusel üles Smilers, Terminaator, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu ja paljud teised. Välismaistest tegijatest on kohal näiteks Sub Focus, Netsky ja Julian Jordan. Pühajärve jaanituli on ainus festival Eestis, kus on võimalik teha ka Benji hüppeid.