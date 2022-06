Ongi katki! Kim Kardashian lõhkus maailma kalleima kleidi ära

Kleidist internetti postitatud pildid kinnitavad, et Met Gala moepeol kantud kleit sai Kardashiani seljas kannatada, vahendab New York Post. Õigupoolest oli tal üldse riskantne kleiti oma kehamõõtude tõttu kanda. Tõsielustaar on tuntud oma suure tagumiku pärast ning ta on pea 10 sentimeetrit Monroest lühem.

Kleidiproovis tehtud videost on näha, kuidas Kim ja tema tagumik kleidi sisse pressitakse. Looduse vastu aga ei saa ning kuulsa kleidi lukku sulgeda ei saanud. Et kleit Kardashiani seljas ikka püsiks, sõlmiti see tagumiku juurest paelaga kokku.

Kleiti mahtumiseks oli kaks valikut – kas teha see Kardashiani jaoks ümber või võtab Kim ise kaalust alla, et imelist riideeset kanda. Ta otsustas viimase variandi kasuks ja kinnitas varasemas intervjuus, et kaotas oma Met Gala jaoks lausa 8 kilogrammi, et kleiti mahtuda. “Ma proovisin seda selga, kuid see ei ei sobinud mulle. See oli meeletu väljakutse. See oli nagu roll, kuhu ma kindlasti sobituda tahtsin,“ kommenteeris Kardashian kleidisaagat Met Gala punasel vaibal. Galal kandis ta kleidi peal valget puhvis jakki, millega kleidi lahtist lukku varjata.

Nüüd on avaldatud pilt, kus on näha kleit enne ja pärast Met Galat. Fotolt on näha, kuidas kleidi õmblused on rebenenud ning ka mõned kristallid on ära kukkunud.

2016. aastal ostis Marilyn Monroe ikoonilise kleidi Ripley's Believe It or Not! muuseum ning hinnanguliselt on kleidi väärtus praegu 10 miljonit dollarit. Moeeksperdid ja hinnaliste riideesemete kogujad märkisid, et 60-aastase ajalooga riideeset ei tohiks enam kunagi kanda. Kleit on äärmiselt habras ja sellega võib ükskõik mida juhtuda. Ka meik, higi ja parfüüm kahjustavad ja tekitavad ajaloolisele kleidile plekke. Kardashian aga kinnitas, et tema kohtles kleiti austusega ega tekitanud sellele kahjustusi.

Hapraks muutunud kleiti säilitatakse spetsiaalses pimedas kambris, kus on temperatuur fikseeritud 20 kraadi peale. Paika on pandud ka õhuniiskus, mis peab olema 40–50% juures. Trikotaažist tehtud kleit on uuena väga vastupidav ja veniv, kuid aastakümnete jooksul on see muutunud nõrgaks ja hapraks.