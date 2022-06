Andrei Zevakinil viskas Kristina Suuroja mokalaat üle: t***, kas ma räägin, kui sa teed mingeid väga illegaalseid asju?

Tundub, et äsja Kroonika Meelelahutusauhindade galal aasta meelelahutajaks tituleeritud Andrei Zevakinil on raadiohääle Kristina Suuroja pidevad avalikud sõnavõtud tema suunal harja punaseks ajanud. Nimelt ei meeldi populaarsele juutuuberile see, et Suuroja mehe salapärast eraelu avalikult lahkab.