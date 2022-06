Mihkel Raud teatab heast uudisest: lapsed jäävad minuga Eestisse terveks suveks

Juba aastaid koos Liinaga Ameerikas Chicagos elanud lapsed on just eas, kus on üle pika aja hea külastada oma vanemate sünnimaad – Mirjam on juba üheksa- ja Joosep kuueaastane. Mihklil on ka varasemast abielust Sirje Rauaga (Poolgasega) täisealine, aastal 1997 sündinud poeg Kaarel Eno, kes mängib isa eeskujul samuti kitarri.