Charlie Sheen tütre liitumisest OnlyFansiga: ma ei kiida seda heaks

“Ta on kõigest 18 aastat vana ja elab oma emaga. Seda ei juhtunud minu katuse all,“ sõnas Sheen teravalt. “Ma ei kiida seda heaks, aga kuna ma ei saa seda ära hoida, siis ma palusin tal hoida oma OnlyFansi stiilse ja loomingulisena,“ lisas näitleja. Ta teatas, et ei soovi näha tütart enda moraali ohverdamas.

Sheeni negatiivse kommentaari peale reageeris Richards, kes sõnas, et tütar oma piisavalt vana, et ise oma otsuseid teha. “See ei sõltunud sellest, kelle majas ta elab,“ kaitses Denise end ja oma tütart. “Kõik, mida üks vanem saab teha, on juhtida oma last ja tema otsuseid usaldada, kuid ta teeb ise oma otsuseid,“ teatas Richards oma avalduses.