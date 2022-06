Suri “Seinfeldi“ ja “Moodsa perekonna“ näitleja Philip Baker Hall

Halli surmast teatas ka tema sõber ja naaber Sam Farmer oma Twitteri kontol. “Üks kõige targematest inimesest, kõige andekam ja lahkem inimene, kellega ma eales olen kohtunud, suri rahumeelselt eile õhtul. Ta oli ümbritsetud lähedaste inimestega. Maailmas on nüüd tühi koht,“ kirjutas Farmer.

Halli näitlejakarjäär kestis üle 50 aasta. Ta on tuntud filmidest “Boogie Nights“ ja “Magnolia“. Veel on ta näidelnud sarjades “Seinfeld“ ja “Moodne perekond“. Halli viimaseks filmiks jäi 2017. aastal välja tulnud “The Last Word“.