Raivo E. Tamm Ecuadoris kogetust: loodusjõudude eest täiesti turvalist piirkonda ei olegi

Kui Raivo pärast 27tunnist teelolekut Ecuadori pealinna Quitosse jõudis, võttis teda vastu pilves ilm. Sooja oli 13 kraadi. „Nagu meie hilinenud kevad, ehkki seal on sügis,“ lausub Raivo. Suurt soojust Raivo ei oodanudki, sest Ecuador on mägine riik. Quito on üks kõige kõrgemal asuvaid pealinnu maailmas – 2850 meetri kõrgusel merepinnast. Õhk on hõre ja ilmaolud vahelduvad kiirelt. Giid, kes juhatas retke Cotopaxi rahvuspargis, ütles Raivole, et on kaks asja, mida ta ei saa seal lubada – ilusat ilma ja ummikutevaba liiklust.