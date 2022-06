„Ta valetas! Ta lõi mind!“ Amber Heard andis esimese intervjuu pärast kaotatud kohtulahingut

Kaks nädalat tagasi lõpu saanud kohtulahingus jäi Heard küll kaotajaks ning kohus otsustas, et näitlejatar on oma eksabikaasat avalikult laimanud. See aga ei takistanud Heardi andmast intervjuud, kus ta oma süüdistusi mitmel korral kordas. Kui intervjueerija Savannah Guthrie küsis, kas Depp valetas, kui väitis, et pole naist kunagi löönud, vastas Heard: „Jah, see on vale!“