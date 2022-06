See on armastus! Igal 13. kuupäeval teeb Ott Kiivikas oma kallile kaasale märgilise kingituse

„Me tähistame iga kuu näiteks meie tutvumisaastapäeva,“ lisab Gajane. „Oleme keeranud selle nö õnnetu kuupäeva täiesti tagurpidi, see on meie kõige tähtsam päev ja usud sa või mitte, kõik need aastad, igal 13. kuupäeval, on Ott kinkinud mulle 13 roosi.“