KUULA JA VAATA | Tõeline hitt! Ott Lepland avaldas suviselt rõõmsa loo „Hommikud“

Tugeva hitipotentsiaaliga pala väärib singlina avaldamist, et mitte olla ilma suurema tähelepanuta lihtsalt üheks looks albumil. „Nüüd sai laul Vallo kaasaegse produktsiooni ja helikeelega täpselt sellise teostuse, millega suvele vastu minna ja oma kuulajaid rõõmustada“ võtab Ott pala saamisloo kokku.



Positiivsele laulule on ajatu teksti kirjutanud armastatud sõnasepp Jarek Kasar.



Loole on valminud ka meeleolukas lüürikavideo, et kõik soovijad saaks alati ja igalpool kaasa laulda. „Loodan, et kõikide minu muusika austajate ja sõprade hommikud on heatujulised ning täis värsket energiat uude päeva astumiseks“ annab parimad soovid loole kaasa Ott Lepland.