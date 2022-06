Kristjan Järvi tähistas juubelit romantilises Veneetsias: see oli väga ilus ja pidulik hetk

SÜNNIPÄEVAL Kristjan Järvi elukaaslase Hanna-Liisi ja tütar Elsaga Veneetsias 50. sünnipäeva tähistamas. Ka aasta tagasi sai ta aasta vanemaks samas linnas. "Sellest on saamas juba traditsioon," naerab Kristjan ja lisab, et Veneetsia lihtsalt on üks tema lemmikpaik maailmas.

FOTO: Erakogu