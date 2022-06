Samal ajal, kui Ukrainas on käimas suur sõda, on Vladimir Putini väidetav väljavalitu Alina Kabajeva üritamas leida nooruse eliksiiri ilukirurgi noa alt. Üle mitme kuu jõudis avalikkuse ette värske foto Venemaa salajasest esileedist, kuid esmapilgul ei saagi aru, et tegemist on just 39-aastase endise iluvõimlejaga.