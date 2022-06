Pere tülis: Britney Spears paljastas, et ta ei plaaninud venda kunagi oma pulma kutsuda

Esmaspäeval Instagrami postitatud pildi juures, mille Spears nüüdseks on eemaldanud, riidles ta avalikult vennaga tema intervjuu pärast ühes taskusaates, vahendab People. “Su intervjuu oli nii eriline. Kui sult küsiti, miks su pere ei lase Britneyl olla tema ise, siis sa vastasid lihtsalt, et ta ei suuda isegi õhtusöögi jaoks broneeringut teha,“ ironiseeris Spears viidates oma venna 2020. aastal “As Not Seen on TV“ taskusaates antud intervjuule. Tollal ütles Bryan õe eestkoste alt vabanemise soovi kommenteerides, et teab, mida õde tahab, kuid ei saa aru, kuidas see päriselt peaks toimima.