KLÕPS | Kuhu kadus Kimi naba? Kardashian jäi taas pilditöötlusega haledalt vahele

Troopilisel puhkusel viibiv Kardashian jagas arvukalt pilte nappides bikiinides poseerides. Oma Instagrami loosse postitatud videos kõnnib Kim kristallselgesse merevette, kui hetkeks kaob ta naba, mis peagi taas nähtavale ilmub, vahendab Mirror.

Tähelepanelikud fännid märkasid tõsielustaari äpardunud tuunimist kohe ja andsid sellest Twitteris märku. “Ta naba kaob ja tuleb tagasi,“ ütles üks fänn. “Ta kaotas nii palju kilosid, et ta naba lihtsalt haihtus. Kas te nägite seda?“ uuris teine. Kolmas fänn lisas, et Kardashian kasutab taas peenemaks tegevat filtrit ja lisas, et peale naba näevad kummalised välja ka Kimi puusad ja sisereied.

Halvasti tuunitud video pole aga ainus fototöödeldud materjal, ka staari teised pildid andsid aimu, et midagi on nendega tehtud. Näiteks on ühel pildil fännide arvates Davidsoni jalad ebanormaalselt suured, tema lõuajoont on muudetud ja Kardashian eemaldas töötlusega lausa ühe Pete'i tätoveeringu.

“Ära ütle, et sa muutsid Pete'i lõuajoont jälle,“ imestas üks andunud fänn ja teine lisas, et Kim kasutas oma kaaslase puhul taas imelikku filtrit.

See pole esimene kord, kui Kardashian on fototöötlusega vahele jäänud. Ka möödunud kuul postitatud pildil väitsid fännid, et Kimi naba näeb kummaline välja.