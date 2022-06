Milline eksootiline valik! Carmen Pritson-Tamme otsustas nime vahetada

„Kuna mul on käsil rahvusvahelised projektid, siis nime Pritson on väga raske võõrkeeles välja öelda. Samuti kõlab see nagu prison, mis tähendab inglise keeles vanglat. See kõik on minu jaoks väga vastuoluline,“ leiab Carmiola. Kuigi endine telenägu soovib, et teda nii kutsutakse, siis passis vaatab siiani vastu ikkagi tema endine nimi.