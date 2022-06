Rootsi printsess Madeleine saabus kodumaale suvitama, abikaasa jäi haige pojaga Ameerikasse

See nädal pidi Rootsi kuningakoja jaoks olema erilise tähtsusega, kuna kaugelt Ameerikast saabub Rootsi suvepuhkusele terve printsess Madeleine pere. Kahjuks nii ei läinud ja pere meespool peab paar päeva veel Floridas veetma. Selgus, et printsessi poeg Nicolas on haige ja polnud valmis perega pikka lennureisi ette võtma, vahendab Iltalehti.