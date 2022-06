Jälgijad astusid ilulõikustes süüdistatud Grete Paia kaitseks välja: häbiväärne, ära lase omale liiga teha!

13. juunil 2022 avaldas Postimehe portaal Naine Grete Paiast artikli: „ Vaata, milline nägi Grete Paia välja enne seksikust suurendavaid ilulõikusi“. Tänaseks on selgunud, et lugu sisaldas valeväiteid ning lauljatar pole lasknud ilukirurgil oma nägu korrigeerida.

Täna, 15. juunil tunnistas Postimees, et juhtunud on viga. „Lükkame need väited ümber ning kinnitame, et Grete Paia ei ole lasknud oma näole ühtegi ilukirurgilist protseduuri teha,“ seisab postituses.