Aitab küll! Harry ja Meghan said kuninglikult perelt viimase võimaluse suhete heastamiseks

Kuninglik biograaf ja ajakirjanik Duncan Larcombe sõnab, et nüüd hakkab Sussexite jaoks tõeline test. “Kui midagigi sellest nädalavahetusest jõuaks avalikusse ette, siis ma arvan, et pere lõpetab nendega täielikult suhtlemise. Ja nendega ongi kõik,“ lausus Larcombe. “Nad tulid Ühendkuningriiki troonijuubelile ja käitusid taas kuningliku perekonnana. See on nende brändile hea ja see on miski, mis Spotifyle ja Netflixile meeldib,“ lisas ta. Sussexid on nii Spotifyga kui ka Netflixiga sõlmitud koostöölepingu ning paaril oli kahju, et nad ei saa väärtuslikku momente Netflixiga jagada.