Khloe Kardashian sai kallima petmisest teada: ma karjusin ta peale enamiku ajast

Kõige esimesena sai Tristan Thompsoni petmisest teada Kim Kardashian , kui ta avastas eelmises osa juriidilised dokumendid, milles mees räägib, et tema võib olla personaaltreeneri Maralee Nicholsi lapse isa. Laps sündis eelmise aasta detsembris ja tema eostamise ajal on Thompson veel koos Khloe Kardashianiga, vahendab People.

“Ma saan Tristani tegudest teada koos ülejäänud maailmaga,“ ütles Khloe telesaates. “Viisakas oleks seda mitte teha. Aga hea küll, isegi kui sa teed midagi sellist, siis viisakas oleks enne selle avalikuks tulemist anda mulle teada. See on lihtsalt löök näkku. Ma olen alandatud, mul on piinlik,“ lausus ta kurvameelselt.