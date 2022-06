Sahinad: Amber Heardi lõigati filmist “Aquaman 2“ välja?

Internetis levivate kuulujuttude kohaselt on Heardi roll filmis “Aquaman 2“ tohutult kahanenud või on ta lausa hiljutise kohtuprotsessi tõttu filmist välja lõigatud. Väide tuleneb sellest, et näitleja sai kohtus oma endiselt abikaasalt Johnny Deppilt lüüa ja enam temaga koostööd teha ei taheta. Heard lükkab filmiga seotud kuulujutud kiirelt ümber, vahendab Iltalehti.

Film on juba valmis ja kõige pöörasemad kuulujutud väidavad lausa, et Heardi stseenid filmitakse teise näitleja poolt uuesti. Heardi esindaja paneb aga tõe paika. “Kuulujutuveskid muudkui jahvatavad. Need väited on täiesti ebamäärased ja hullumeelsed,“ ütleb naise pressiesindaja. Seega saab Heardi järgmise aasta märtsis linastuval filmil ikkagi nägema.