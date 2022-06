FOTO | Prints Charlesi pildid panid internetirahva kihama: mis tema kätega toimub?

Viimasel ajal on avalikkusel tekkinud huvi prints Charlesi, täpsemalt tema käte vastu, vahendab Iltalehti. Fotodelt võib täheldada, et mehe sõrmed on kohati väga paistes. Möödunud aastal levisid pildid sellest, kuidas prints Londoni pubis õlut valas ning jälgijad hakkasid tema sõrmi nähes muretsema. Pärast kuninganna troonijuubeli pidustusi on teema taas tõstatatud ning näib, et Charles ei saa veel niipea rahu.

Twitteris visatakse Elizabethi vanima poja üle nalja. „Kui mul on halb päev, siis mõtlen sellest, millised on Charlesi sõrmed ja saan aru, et mul on ikka vedanud,“ säutsub üks kasutaja. Teine lisab: „Kui olete neid sõrmi näinud, siis pole enam tagasiteed.“

Oma erilistest sõrmedest on rääkinud ka Charles ise. Charlesi 2007. aasta biograafias on kaasas pojale Williamile suunatud kiri. „Ma ei suuda sõnadesse panna, kui õnnelik ja uhke ma olen,“ seisis kirjas, „Minul ja temal on koguni sarnased sõrmed!“

Sõrmede turse võib olla tingitud mõnest haigusest, nagu osteoartriit, põletik, neeruprobleemid või karpaalkanali sündroom. Kuum õhk või liigne soola tarbimine võivad samuti põhjustada sõrmede turset. Ajakirja Hello andmetel on kuningapere fännid välja toonud, et Charlesi sõrmed tunduvad soojamaareisidel eriti paistes olevat.