VAATA JA KUULA | Tarvo Valmi uues muusikavideos teevad kaasa Eesti tippnäitlejad!

„Loo sõnad ka räägivad sellest, et tuleks teha asju, mis olulised sulle endale. Rabatakse ikka kellegi teise nimel - olgu siis see töö vôi pere, riik või raha. Õhtu lõpuks oledki läbi nagu zombi ja järgneval päeval algab kõik uuesti“ räägib loo saamisest Tarvo Valm. „Seda lugu kuulates võiks veidi pidurit tõmmata ja end sellest maailmast korra lahti lasta“ soovitab viisisepp Valm muheledes kolmeminutilist käepärast teraapiat.

Eesti tipprežissöör Ergo Kuld märkas bandi tegemisi ning tegi Tarvole ettepanku uuele seriaalile muusika luua. „Otsin pidevalt uut värskust ja nurka muusikas, mida oma töös kasutada. Tarvo lood on haaravate meloodiatega ning neis on mõnus story telling ning just see haakis uue seriaali olustikuga“, räägib režissöör Ergo Kuld.