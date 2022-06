Ametlik! Järgmise aasta Eurovision ei toimu Ukrainas, läbirääkimisi peetakse teise riigiga

„Arvestades käimasolevat sõda, mis on puhkenud pärast Venemaa sissetungi selle aasta võitjariiki, on EBU võtnud aega, et teha põhjalik hinnang ja uuring, mille tegemises lõid kaasa nii UA:PBC kui ka kolmandad osapooled,“ selgitas EBU viimase kuu aja jooksul aset leidnud arenguid. Eelkõige taheti olla kindlad, et järgmise aasta maikuuks saaksid korraldajad tagada osalejatele, ajakirjanikele ja fännidele turvalise toimumispaiga.