Eestlasest ahistaja ohvriks sattunud erootikatäht: ta veetis üle kuu aja Starbucksi kohviku juures, et mind näha

Amouranth, kodanikunimega Kaitlyn Michelle Siragusa, on erootilist ASMR-sisu tootev internetistaar. Naisel on miljonitesse ulatuv vaatajaskond üle kogu maailma. Sealhulgas 28-aastane Aleksandr Eestist. 15. juunil teatas internetistaar Twitteris, et politsei on mehe kinni püüdnud.