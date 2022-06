FOTOD | „Laulud sõdurile“ tõi Ämari lennuväljale armastatud muusikud ja prominentsed külalised

Kontserdiga kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri Fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Fondilt saab toetust 64 last ning üks Carolin Illenzeeri Fondi lastest, 7-aastane Kaspar Mets, oli selle ilusa kontserdi õhtujuht koos Mirtel Pohlaga. Kaspar, kes saab toetust ujumise harrastamiseks, uuris ka fondi patroonilt, mis huvitegevusega president Alar Karis oma nooruses tegeles. President rääkis, kuidas vanaema viis ta kunagi uisutrenni, samuti harrastas ta kergejõustikku ja mängis viiulit ning julgustas Kasparit huvitegevusega jätkama.



Heategevuslik kontsert „Laulud sõdurile“ toimus juba 11. korda. Sel aastal salvestati see 16. juunil Ämari lennubaasis, mis on ühtlasi ka NATO Balti õhuturbe missiooni ühe lennusalga baas. Kontsert jõuab publikuni 22. juuni õhtul Kanal 2-s ja online-ülekandena Postimehe veebis. Esmakordselt kuuleb kontserti ka Kuku Raadios 23. juunil.



Carolin Illenzeeri Fond on saanud oma nime 2005. aastal välismissioonil Iraagis langenud vanemveebel Arre Illenzeeri tütre Carolini järgi. Toona hakkasid veebel Illenzeeri kaitseväelastest sõbrad perekonda toetama. Välismissioonid keerulistes piirkondades jätkusid tuues kaasa langenud ning haavatuid, mistõttu loodi Carolin Illenzeeri Fond aitamaks sarnasesse olukorda sattunud peresid. Fond toetab enda nimistus olevate laste haridusteed ja huvitegevust.



Heategevuslik kontsert „Laulud sõdurile“ toimub koostöös Eesti Kaitseväe, Kanal 2 ja Postimehega. Kontserti toetavad Graanul Invest, Baltic Workboats, Tallink ja Synlab.