Räppar Beebilõusta kallim räägib avameelselt ekskihlatuga elamise telgitagustest: panin oma lapse elu ohtu

„Tavaline muster oli see, et ta oli paar nädalat kodus ja siis kadus kuskile jooma. Alguses päevadeks, lõpuks juba nädalateks. Põhjus pidi minus olema, et ma vingun kodus või et tal on lihtsalt nii raske. Lõpuks ta oli rohkem ära kui kodus. Ja siis kui ta koju tagasi ilmus, siis üldiselt lendas agressiivselt sisse lihtsalt. Tavaliselt öösel. Ja kui ma ei soovinud suhelda, vaid lihtsalt magada, siis ta lihtsalt laamendas, lõhkus asju, ähvardas, kuniks ma pidin temaga rääkima ja kinnitama, et kõik on hästi,“ kirjeldas Mänd.