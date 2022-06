FOTOD | Fotografiska pidas maha seksika ja stiilse sünnipäevapeo

„Oleme vaid kolm aastat vanad, aga see aeg on olnud intensiivsem, kui arvata oleks osanud või soovinud. Esimesse poolde aastasse jäi Fotografiska käivitamine, mis viis meid raketina kõige külastatavamaks majaks linnas, sellele järgnenud Covidi 2 aastat tegid aga meid ettevõtte ja tiimina tugevamaks kui varem. Täna tunneme uhkust ja põnevust, et saame pidada kolmandat sünnipäeva, vaadates ootusärevalt tulevikku. Oleme väga tänulikud kõigile, kes meid on siiamaani omaks võtnud ning loodame, et leiame oma tegemistega, olgu need maailmatasemel näitused, sellega kaasnev ürituste programm või parim jätkusuutlik toiduelamus meie restoranis, kohvikus või üritustel, jätkuvalt tee paljudeni, sest tahame ka edaspidi olla kõige inspireerivam kokkukäimisekoht linnas. Tahame eriti tänada oma sõbrakaardi omanikke, kellest on saanud meie lähedane sõpruskond ja kellele saame igakuiselt midagi erilist pakkuda,“ kommenteeris Fotografiska Tallinn tegevjuht Margit Aasmäe.