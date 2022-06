Läbis raske operatsiooni: Taimo Toomastile siirdati uued kopsud

„Mina ja Taimo tahame teada anda, et 15. mail toimus Tartu Ülikooli Kliinikumis operatsioon, mille käigus siirdati Taimole uued kopsud,“ kirjutas Vilja. „Operatsioon kulges edukalt. Kuigi taastumine operatsioonist võtab aega, kõnnib Taimo juba oma jalgadel. Oleme üliõnnelikud, sest kingitud on uus elu ja meile loodetavasti palju õnnelikke aastaid üheskoos. Pärast raskeid aastaid haiguse süvenemisega, oli Taimo enne operatsiooni juba kriitilises seisundis. Sündis ime, sest kopse pole siirdatud Eestis üle aasta. Oleme südamest tänulikud Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsusiirdamismeeskonnale, kes on maailmatasemel tiim. Oleme palunud ka jumalat ja tundub, et meid on võetud kuulda. Uskuge imedesse, sest imesid tõesti sünnib!“