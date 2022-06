FOTOD | Comedy Estonia tegi ajalugu! Ari Matti Mustonen astus Alexela Kontserdimajas rekordarvulise publiku ette

Ari Matti etendusele „Flamingo“ on tänaseks müüdud ligi 20 000 piletit ning käiku on võetud juba ka saali lisaistmed. Kroonikale teadaolevalt oli tänasele etendusele ostetud üle 1600 pileti.

Laupäeval ja pühapäeval publiku ette jõudev „Flamingo“ on Ari Matti Mustoneni neljas sooloetendus, millega on ta publikut naerutanud 21 linnas ning kust ei puudu koomikule kohane vürtsikas kõnepruuk ega äratundmist tekitavad humoorikad situatsioonid elust enesest. Koomik on viimaste etenduste eel põnevil ning lubab anda pikale tuurile auväärse lõppakordi.

„See on kõige räpasem, higisem ja tulisem tund, mis ma kunagi kirjutanud olen. Kes on varasemalt mind lavadel jälginud, see teab, et iga õhtu on erinev ja kunagi ei tea ette, mis kunsti ma see õhtu esitan. Kindel on see, et see õhtu tuleb täis graatsiat ja bravuuri, sest ma olen faking Flamingo,“ kirjeldab Mustonen oma tundi.

Show uskumatu edu on tõstnud stand up-i kui žanri teadlikkust ja populaarsust Eestis, mille üle tunnevad rõõmu juba tuntud ja alles alustavad suurepärased sõnaseadjad ning koomikud. Etenduse menu on tohutu panus Eesti stand up-i kultuuri, sest tegemist ei ole enam nišižanriga.

„Tundub, et Eesti inimesed on hakanud stand-up’i tõeliselt armastama. Oleme tuuritanud üle riigi ja näinud publiku hulgas tuhandeid andunud stand-up’i fänne. Rõõm on tõdeda, et aina rohkem jõuab etendustele inimesi, kes on vaimustuses live-show energiast, koomikute improvisatsioonist ja vahetust suhtlusest publikuga,“ sõnab Comedy Estonia tegevjuht Merily Viita.

Piletid Ari Matti tuuri viimasele etendusele 19. juunil leiad SIIT!