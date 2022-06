Briti peaminister Boris Johnson: Ukraina peaks Eurovisioni korraldama

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatas eile, et 2023. aasta Eurovisioni lauluvõistlus ei toimu Ukrainas. Ukraina kultuuriminister Oleksandr Tkatšenko nõuab, et EBU mõtleks ümber ja lubaks neil lauluvõistlust korraldada võitja kodumaal. Viimastel nädalatel on sahistatud, et Eurovision võiks toimuda Ühendkuningriigis. Briti peaminister Boris Johnson arvab teisiti ja ütles, et Ukraina peaks 2023. aastal Eurovisioni korraldama, vahendab The Guardian.