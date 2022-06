Mari Ojasaar tähtsa sündmuse ootuses: kaheksa aastat tagasi tundus, et äkki ma ei saagi pulmas pruudina olla

„Mõtlesin, et kui selles elus ma pruut pulmas olla ei saa, siis kannan igal võimalusel valget kleiti. Et saan selle erilise õrna ja naiseliku tunde kätte ka sellisel viisil. Tõesti, see on super hea tunne, valida kleite selle tunnetusega, et mida ma pruudina kannaksin,“ jätkas ta.