Telenägu Eda-Liis Kann avaldab, miks lapseootust kaua aega varjas

Põhjus, miks Eda-Liis hoidis imelist uudist enda teada nii kaua kui võimalik, on ebausk ja hirm laps kaotada. „Meil on ära kukkunud kokku kolm rasedust. Kuus aastat tagasi hakkasime proovima, kuniks pärast kurvastamist lihtsalt leppisime, et ju meil ei ole siis ühist last ette nähtud,“ räägib Eda-Liis ebausu tagamaadest. „