Seega mis teeb Ari Matti Mustoneni tuuri „Flamingo“ lõppvaatuse eriliseks? Puhtalt selle mastaap ning mida see Eesti stand-up-kultuuri jaoks sümboliseerib. Riigi suurim kontserdisaal välja müüa on miski, millest unistab iga alustav koomik. Kaks õhtut järjest - see on juba edvistamine. Selliseid asju teevad Kevin Hart Staples Centeris, Jimmy Carr O2-s. Täielik tippliiga. See, et meil on stand-up-skeenes nii ere täht, on kohaliku kultuuri verstapost.