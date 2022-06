Camilla pihtis viimaks avalikult, kuidas konkurents printsess Dianaga teda mõjutas

Camilla oli 1990ndatel Suurbritannias üks vihatumaid naisi üldse. Malbe printsess Diana kõrval paistis ta kui õel kodulõhkuja.

Intervjuus räägiti ka sellest ajast. Camilla kinnitas, et tema kingades polnud lihtne olla. Ta ütles, et kõiki tema tegemisi jälgiti väga pingsalt. „Kellelegi ei meeldi, kui teda kogu aeg vahitakse ja kritiseeritakse,“ sõnas ta. „Aga arvan, et lõppude lõpuks tõusin sellest kõrgemale,“ lisas ta. „Oma eluga tuleb edasi minna.“

Mis puudutab hetkeolukorda, siis Camilla kirjeldas, et kuigi graafikud on tihedad, leiavad nad Charlesiga aega ka teineteisele. „Iga päev istume koos maha ja joome tassikese teed. Räägime päevastest tegemistest. Meil on see moment,“ lausus ta.

Walesi printsi ja Camilla suhe algas juba 1970. aastatel, kui nad kohtusid polomatšil. Reaalsuses jõudsid nad abiellumiseni 2005. aastal.

Camilla oli pikalt meedias põlu all ja teatud kriitikat lendab tema suunas praegugi. Küll aga on ta aastatega suutnud end kuningakojas rohkem kehtestada. Mõni aeg tagasi teatas kuninganna Elizabeth II, et minia Camilla hakkab pärast tema surma kandma kuninganna tiitlit.

TMZ viitab, et mõneti on Camillale teinud teene prints Harry kaasa Meghan Markle. Just tema on nüüd kuningliku perekonna vihatuim liige.