Saripettur Anna Sorokin leidis kavala viisi, kuidas oma fännide raha endale saada

Ta tuleb välja isikliku NFT kollektsiooniga. Ta ütles, et ühtekokku on kümme NFTd, mis annavad boonusena ka eksklusiivse ligipääsu temaga suhtlemiseks. Ta ütles, et näiteks on võimalikud telefonikõned. Ta lisas, et on ka kolm kõrgematasemelist NFT-d, mille omanikud saavad temaga isiklikult kohtuda.