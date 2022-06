FOTOD | Draama Soomes: märatsev restoraniomanik lajatas tangokuningale pudeliga pähe

Hallikainen on Soomes populaarne muusik. Aastal 2008 võitis ta põhjanaabrite tangokuninga konkursi. Kui temast Soome meediaväljaannetes räägitakse, viidatakse jätkuvalt, et ta on tangokuningas.

Hallikainen märkis, et ta vend on advokaat ja nad võtavad juhtumit väga tõsiselt. „Kuriteoteade on esitatud,“ kinnitas Hallikainen ja lisas, et andis uurijale täna hommikul oma ütlused.