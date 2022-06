Jennifer Lopez tegi oma ainsa tütre kohta avameelse paljastuse

Nimelt teatas Lopez, et tema tütar ei kasuta enam naissoost asesõnu, vaid ta soovib olla sootu. See tähendab, et she/her asemel tuleb Emmet kutsuda asesõnadega they/them. „Viimati esinesin ma nendega koos sellisel suurel staadionil ja ma palun neil kogu aeg minuga kaasa laulda, aga nad ei laula,“ rääkis Lopez publikule oma tütrest, viidates sellele, et 2020. aasta alguses tegi Emme kaasa Lopeze Super Bowli poolajasõul.

„Seega on see väga eriline sündmus. Nad on väga-väga hõivatud. Broneeritud. Ja kallid,“ viskas Lopez nalja. Superstaar lisas, et Emme on ta lemmikuim duetipartner läbi aegade.