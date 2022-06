Ada Nelke pani ekskuti ultimaatumi ette: käskisin tal tätoveeringu teha või jätan ta maha

Videos esitas üks vaatajale sisuloojale küsimuse, kas Ada on elus midagi halba teinud. Nelke vastas, et tema ei ütleks, et tema kunagine tegu halb oli, vaid see oli midagi, mida ta kättemaksuks tegi. Naine oli teada saanud, mida üks tema endistest poiss-sõpradest talle kunagi tegi, siis mehel tekkis lootus, et Ada võtab ta tagasi.

Nelke oli oma peas paika pannud, et 80-protsendilise tõenäosusega ei võta ta meest tagasi ning 20 protsendil temast oli lootus, et võtab. „Ma ütlesin talle, et ma usun, et sa oled muutunud ainult siis, kui sa teed mu jaoks midagi,“ ütles Ada mehele, kes oli valmis ükskõik mida tegema, et taas naise südant võita. Nelke ütles mehele, et ta teeks ribide peale tätoveeringu tekstiga „always and forever“ (alati ja igavesti – toim). „Tüüp tegi seda ja ma pakun, et nädal hiljem ma jätsin ta maha,“ ütles Ada videos.