Järjekordne staar on tulemas Eestisse: Tallinnas esineb üks nõutumaid festivaliartiste!

Lisaks kuulutas FlexFest välja artistid Averagekidluke, Cledos, Yasmyn, Kriis ning Clicherik & Mäx. Festivali piletid on tänasest müügil Piletilevis ja Ticketeris.



Alexander Leon Gumuchian, keda teatakse artistinime bbno$ järgi, on Kanada räppar, laulja ja laulukirjutaja. Suurim edu saabus 2019. aastal ilmunud singliga „Lalala“ (koostöös produtsendiga Y2K), mis on saanud voogedastusteenuses Spotify üle 800 miljoni esituse. Lisaks on tal erinevatel sotsiaalmeediakanalitel rohkem kui 2,5 miljonit jälgijat ning igakuiselt striimitakse tema lugusid 18,5 miljonit korda.



Järgmised artistid teeb festival teatavaks juuli alguses.



FlexFest on välja kasvanud Flex pidude sarjast, mis on juba mõnda aega pakkunud publikule erinevaid elamusi. FlexFest on kahepäevane elustiilifestival, mis lisaks heale muusikale kolmel erineval laval pakub ka head sööki-jooki ning absoluutset elamust igal viisil.