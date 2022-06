Suured ümberkorraldused Briti kuninglikus peres: William tahab muuta monarhiat rohkem läbipaistvaks

Briti väljaande Daily Maili kuninglik ekspert ja monarhiat hästi tundev Rebecca English võttis prints Williami peagi saabuva 40. juubeli puhul fookuseks printsi edasised plaanid Briti monarhiaga. Tema sõnul usub prints William, et väiksemas koosseisus monarhiat esindav kuninglik perekond aitab selle püsimisele kaasa, samal seisukohal on ka tema isa, prints Charles . William soovib, et tema seksiskandaali ja häbisse sattunud onu prints Andrew ei tohiks enam kunagi üritustel kuningliku pere liikmena käia.

„Tal on selles väga tugev seisukoht ja kui asi sõltuks vaid temast, oleks ta asjadega tegelenud palju kiiremini, kui need praegu liikusid,“ sõnas olukorraga kursis olev allikas. Prints William arvab kindlalt, et kuninglikul perekonnal on täita oluline roll riigis ning pere peab jääma usaldusväärseks ja aktuaalseks. William ei kavatse tulevikus jälgida kuninganna Elizabeth II „ära iial kaeba, ära iial selgita“ mantrat ning tahab asju muuta.