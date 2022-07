Rõivabrändi Tallinn Dolls looja Mari Martin viis oma ettevõtte ka Ameerikasse

Tallinn Dollsi brändi looja ja juht Mari Martin (39) on juba mõnda aega elanud Los Angeleses kuna Tallinn Dolls lansseeris ennast USA turule uue brändinimega LeTribe ja nüüdsest on võimalik tooteid tellida ka USAsse.

„Esimesed disainid on ettetellitavad veebipoes LeTribe.com. Meie bränd tutvustab keskkonnasõbralikku ostlemist USAs - ettetellimise kaudu välditakse ületootmist ja testitakse disaine enne tootmist,“ sõnab Mari. See kõik on aga alles algus, sest juba sügisel tuleb ettevõte välja äpiga, kuhu lisandub järjest uusi tooteid.