KLÕPS | Kylie Jenner näitas esimest korda pisipoega

Kylie on varem vaid paari klõpsu oma pojast jaganud ning need on näidanud beebi jalgu või sõrmi. Ta pole ka ametlikult teatanud, mis poja nimeks on. On vaid kindel, et ta nimi pole enam Wolf Jacques Webster nagu see sünnijärgselt lapsele pandi. Nimevahetusest teatas Kylie oma sotsiaalmeediakontol märtsis, kuid rohkem detaile ta nimemuutuse kohta ei jaganud. Kylie õe Kourtney Kardashiani poeg Mason Disick on aga oma väidetaval Instagrami varikontol avalikustanud, et beebi nimeks on Knight Jacques Webster.