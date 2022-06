Grete Paia iluoperatsioonide süüdistusest: mind kallati solgiga üle ja isegi ei vabandatud

„Lõppkokkuvõttes on see minu keha ja miks ma pean nüüd Eesti rahva ees lahkama seda, mida ma olen teinud ja mida ma ei ole,“ sõnas Paia raadios ja lisas, et nurkasurutuna tunnistas ta, et on rinnaoperatsioonil käinud, kuid teisi operatsioone pole ta teinud. „Need faktiväited, kuidas ma olen teinud seda ja kuidas see, kes tahab kõige seksikamaks saada, peab 10 tuhat eurot kõrvale panema. Loodetavasti mahub meie hinnatud areenile loomulikku ilu veel endiselt ja selle esindajad, umbes, et mis eeskuju ma teistele annan,“ kirjeldas Paia artikli sisu.