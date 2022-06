Uudo Sepa endine tüdruk Kendra Katrina Könnel on taas suhtes: olen oma elu parimas kohas

Juba mõnda aega on mõjuisiku Kendra Katrina Könneli süda võetud noore räppari poolt, koos poseeritakse käsikäes piltidel ja veedetakse mõnusaid hetki koos. Õhtulehele antud lühikeses kommentaaris kinnitab Kendra oma uut suhet. „Olen oma elus parimas kohas ning soovin, et see harmoonia nii ka jääks,“ sõnas Könnel, kelle uus poiss-sõber tegutseb muusikavaldkonnas.