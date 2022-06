Kui armas! Hertsoginna Camilla paljastab, mida ta prints Charlesiga koos elades enim naudib

„Kes tahaks olla 75 aastane, eks?“ ütleb Camilla, „Kahjuks ei saa sinna midagi parata.“ Hertsoginna tunnistab, et praeguseks aktsepteerib ta end juba sellisena, nagu ta on ning tunneb oma saavutuste üle uhkust. Peale selle üritab naine ka ajaga kaasas käia ja muheleb, et on enda jaoks avastanud Instagrami. „Veidi aega tagasi ma ei teadnudki, mis see on!“ naljatleb ta.

Camilla ja Charlesi abielu on kestnud kokku 17 aastat ning pärast kuninganna Elizabethi, tõuseb troonile prints Charles. See tähendab aga, et Camillast saab järgmine kuninganna.

Camilla ja prints Charlesi romanss algas juba enne naise esimest abielu. Siiski abiellus ta Andrew Parker Bowlesiga ning Charles omakorda printsess Dianaga. Camilla ja Parker Bowles lahutasid aastal 1995. Charlesi ja Camilla pulmi peeti 2005. aastal.

„Tihtilugu kohtume vaid viivuks, kuna mõlemad on nii hõivatud,“ tõdeb Camilla, „Aga püüame leida iga päev aja, et olla koos. Istume maha, joome tassi teed ja räägime päevasündmustest.“ Naine sõnab, et vahel on tore ka lihtsalt niisama koos olla, ilma midagi rääkimata. „Tuleb ette, et istume erinevates toanurkades ja loeme raamatut, millestki rääkimata,“ paljastab Camilla.