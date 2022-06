Brigitte Susanne paljastas kiivalt hoitud saladuse: hittsarja „Vallaline kaunitar“ Eesti printsess ootab printsi!

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure kinnitusel on „Vallalise kaunitari“ puhul tegemist suure formaadiga, mis on vallutanud vaatajate südameid kogu maailmas ning nüüd jõuab esmakordselt tele-ekraanile TV3 vahendusel ka Eestis. „Kindlasti on tulemas põnev, kaasahaarav ja romantiline hooaeg. Armastust ja kaaslast kogu eluks hakkab otsima särav vallaline kaunitar, kes ei jäta külmaks ühtki televaatajat ega ka tulevast printsi,“ lisab Suur.

Brigitte Susanne Hunt tunnistab, et sarjas osalemist on talle varemgi pakutud, ent siis soovis ta keskenduda muule ega olnud veel valmis end kellelegi avama. „Tänaseks pole ma leidnud kedagi, kellega päriselt sobiksin ning nii saabki minust ametlikult vallaline kaunitar. Teen seda oma fännide ja oma perekonna ees, kes on mulle juba kõik muu, millest ma eales olen unistanud, andnud. Teen seda koos teletootjaga RUUT telekanalis TV3, kus on samuti mu süda. Mis lõpuks saab? Kindlasti saan unustamatu kogemuse ja uusi sõpru kogu eluks,“ selgitab Brigitte Susanne Hunt.

Teletooja RUUT peaprodutsendi Kaupo Karelsoni sõnul näitab „Vallalise kaunitari“ kogemus mujal riikides, et nii mõnelgi juhul on sarjast leitud armastusest saanud õnnelik ja vastupidav abieluliit. „Brigitte Susanne Hunt on Eestis väga hästi tuntud; teatakse ka seda, et suhterindel pole tal liiga hästi läinud. „Vallalise kaunitari“ saadet saab teha vaid nii, et peakangelannal on siiras soov leida armastus ja inimene enda kõrvale – Brigittel on see soov päriselt olemas,“ kinnitab Karelson.